Osimhen non tornerà mai più al Napoli: possibile cessione a prezzo ridotto

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? L’attaccante nigeriano è legato al Napoli da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, ma la sua permanenza in azzurro è praticamente impossibile. Sul tavolo c’è una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, che poteva essere esercitata già a gennaio, ma che finora non è stata sfruttata.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, è difficile immaginare un suo riscatto da parte del Galatasaray, ma al tempo stesso il Napoli non sembra intenzionato a lasciarlo partire per una cifra inferiore alla clausola. Di sicuro, Osimhen non vestirà più la maglia azzurra.

Tra le ipotesi di mercato, si parla anche di un possibile inserimento della Juventus di Giuntoli, ma resta un ostacolo: la clausola non è valida per club italiani, e non è detto che Aurelio De Laurentiis sia disposto a trattare con i bianconeri. Inoltre, è impensabile che il Napoli possa confermare nel bilancio il pesante ingaggio da 12 milioni di euro.

Se Osimhen dovesse tornare in azzurro, sarebbe solo di passaggio: il destino sembra già scritto, il futuro sarà lontano da Napoli.