Osimhen verso l'addio, Gazzetta fa i nomi di tre bomber: uno sarà il sostituto?

La partenza molto probabile di Victor Osimhen, con i relativi 120-130 milioni della clausola, permette al Napoli di poter disporre di un importante tesoretto per la rifondazione. In un clima di profonda incertezza come quello attuale, non sono state ancora delineate strategie da adottare, ma qualche nome sotto osservazione c’è. Se il nigeriano dovesse essere ceduto, servirà un attaccante di spessore. Sul taccuino di Meluso e Micheli ci sono David del Lilla, Zirkzee del Bologna e Gimenez del Feyenoord. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.