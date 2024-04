Palladino sfida il Napoli: c'è anche lui nell'elenco di ADL per la panchina

In chiave futura, pensando al nome del nuovo allenatore, l’immagine più eloquente sarà immortalata domenica in Brianza

In chiave futura, pensando al nome del nuovo allenatore, l’immagine più eloquente sarà immortalata domenica in Brianza, quando il Napoli affronterà all’U-Power Stadium il Monza di Raffaele Palladino, 39 anni, napoletano di Mugnano, 3 punti meno degli azzurri in classifica. C’è anche lui nella lista di De Laurentiis. Lo rivela il Corriere dello Sport.