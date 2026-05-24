Panchina Napoli, Grosso si avvicina alla Fiorentina? Staff del tecnico avvistato al Franchi

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La richiesta del Sassuolo prevederebbe un conguaglio economico oppure l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare.

La Fiorentina continua a valutare con attenzione il profilo del prossimo allenatore e, alle spalle di Paolo Vanoli, il nome che resta particolarmente caldo è quello di Fabio Grosso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, venerdì sera al Franchi, in occasione della sfida contro l’Atalanta, era presente anche lo staff dell’attuale tecnico del Sassuolo, dettaglio che ha inevitabilmente alimentato le voci su un possibile approdo in viola dell’ex campione del mondo.

Il Sassuolo apre, ma chiede condizioni precise

Dal canto suo, il Sassuolo non sembrerebbe intenzionato a bloccare a priori l’eventuale partenza di Grosso, pur volendo ottenere un ritorno economico dall’operazione. L’allenatore, accostato anche al Napoli, ha ancora un anno di contratto con il club neroverde e l’amministratore delegato Giovanni Carnevali sarebbe disposto a trattare soltanto a determinate condizioni. La richiesta del club emiliano prevederebbe infatti un conguaglio economico oppure l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare. Il messaggio alla Fiorentina sarebbe quindi chiaro: la trattativa può decollare, ma solo rispettando le richieste del Sassuolo.