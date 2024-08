Parma interessato a Natan: c'è una corsia privilegiata in caso di prestito

Sfumato Gianluca Gaetano, diretto ormai al Cagliari, il Parma è sempre in contatto con il ds Giovanni Manna per Natan (23): se il brasiliano decidesse di partire in prestito, da quanto trapela il club neopromosso avrebbe una corsia privilegiata. L’altra società interessata al difensore è l’Empoli. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

