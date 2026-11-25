Tutti pazzi per Varela: Juve-Inter e le big inglesi ci pensano, ma il Napoli ha fretta
Il futuro di Varela è al centro dell'attenzione di diversi top club europei. Il centrocampista è finito nel mirino di Inter, Napoli e Juventus, con le tre società italiane che starebbero valutando un possibile affondo in vista delle prossime sessioni di mercato. A fare il punto sulla situazione è Nicolò Schira, esperto di calciomercato, intervenuto sul proprio canale YouTube.
Inter alla finestra, Napoli e Juve vogliono anticipare i tempi
Secondo quanto riferito dal giornalista, l'Inter starebbe seguendo il giocatore in ottica estiva, mentre Napoli e Juventus avrebbero intenzione di muoversi già a gennaio. Una differenza di tempistiche che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa al centrocampista, con le due società azzurra e bianconera interessate a provare ad anticipare la concorrenza.
Anche la Premier League e il Barcellona sul giocatore
La lista delle pretendenti, però, non si limita ai club italiani. Varela sarebbe stato visionato anche da Arsenal, Tottenham, Manchester United e Barcellona. Tutte queste società starebbero ragionando su un possibile investimento per l'estate, a differenza di Napoli e Juventus, che vorrebbero provare a chiudere l'operazione già durante il mercato invernale. Si preannuncia dunque una concorrenza importante per assicurarsi il centrocampista.
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