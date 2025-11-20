Pellegrini-Napoli, Schira frena: "Ora è protagonista, parte solo in un caso"

vedi letture

Il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Youtube ha parlato del mercato del Napoli e ha commentato anche l'ipotesi Pellegrini della Roma come soluzione per gennaio a centrocampo: "Molti mi hanno chiesto anche nei giorni scorsi di Lorenzo Pellegrini che sicuramente può essere un'idea. Piace al Napoli, non è un mistero. Il Napoli ci aveva provato anche in passato. Adesso però con la Roma sta giocando titolare con Gasperini, quindi o a Gasperini prendono un esterno offensivo di piede destro che gioca a sinistra, allora a quel punto può rinunciare a Pellegrini, oppure Pellegrini Gasp se lo tiene stretto almeno sino a giugno, quando però Pellegrini andrà a scadenza.

Allora, da Roma magari arriva un'offerta di qualche milioncino piuttosto che perderlo a zero, quindi nel caso può valutare una cessione. Vedremo. È una storia tutta da scrivere quella di Pellegrini che era un separato in casa e che fino a un mese fa era destinato ad andare via al 100% dalla Roma. Adesso qualcosa sta cambiando nel sentimenti della Capitale, sia dei tifosi, ma anche di qualche dirigente giallorosso".