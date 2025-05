Per Il Mattino ci sono già due affari ben avviati per l'estate: entrambi all'estero

Il Mattino di oggi parla di un Napoli attivissimo sul mercato: avanti tutta con un altro svincolato: Jonathan David, in forza al Lilla. Anche lui è a parametro zero: la questione non è il suo stipendio (5 milioni per 4 anni) ma il solito bonus alla firma che chiedono intermediari e agenti.

Preso Luca Marianucci in difesa dall’Empoli per 9 milioni, a centrocampo è pressing totale per Georgyi Sudakov dello Shakthar: trattativa avviata da qualche settimana, con gli ucraini che chiedono 40 milioni. In fase molto avanzata l’operazione Miguel Gutierrez, rinforzo per la fascia sinistra e su cui c’è il fastidio della Juventus.