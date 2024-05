PSG, ecco a quanto ammonta l'offerta per Kvara. Ma ADL chiede di più: le cifre

Per questo motivo, da tempo vanno avanti le trattative per il rinnovo del suo contratto

Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Kvicha Kvaratskhelia, giocatore individuato dal manager del Paris Saint-Germain Luis Enrique per sostituire il partente Kylian Mbappé. Il club campione di Francia è pronto a mettere sul piatto ottanta milioni di euro per il cartellino del georgiano, oltre a un ingaggio da otto milioni netti a stagione. Cifre importanti ma che De Laurentiis - si legge - ritiene troppo basse.

Per il numero uno del Napoli Kvaratskhelia ha una valutazione pari a quella di Osimhen, ovvero da 120-130 milioni di euro. Ma non solo: in virtù di un contratto valido fino al 30 giugno 2027, in questo momento non c'è alcuna intenzione di cedere il calciatore. Nell'estate in cui andrà via il bomber nigeriano, il Napoli non vuole perdere anche Kvara.

Per questo motivo, da tempo vanno avanti le trattative per il rinnovo del suo contratto. Kvaratskhelia in questo momento guadagna 1.5 milioni di euro netti a stagione. L'idea di ADL è quella di triplicare il suo ingaggio, inserendo nel nuovo contratto anche i bonus. Dal canto suo, l'entourage del georgiano si aspetta un ulteriore sforzo: per firmare chiede sei milioni di euro netti a stagione. Le parti si sono già incontrate e lo rifaranno nei prossimi giorni.