Pupillo di ADL, Italiano allontana le voci: "Qui c'è una società spettacolare e si sta bene"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, nella lunga intervista rilasciata a Sportitalia ha elogiato il suo club: "Qui si lavora bene, c'è una società spettacolare. In due anni e mezzo abbiamo ottenuto risultati importanti. Siamo partiti con la qualificazione in Europa, l'anno scorso due finali. Quest'anno stiamo avendo una marcia a livello di classifica soddisfacente. Siamo in corsa ancora in Coppa Italia e in Conference. Vogliamo arrivare in fondo perché l'anno scorso è stato bello e quindi ci vogliamo riprovare".

Firmerebbe per un trofeo e il settimo posto in campionato?

"No. Anche se in effetti alzare un trofeo è sempre importante. Però dico di no perché l'obiettivo che abbiamo in campionato dall'inizio dell'anno è quello di migliorare il settimo/ottavo posto. Ce lo siamo prefissati e lo vogliamo raggiungere. Se poi i giocatori mi sentono dire che firmo mi mollano tutto in campionato (ride, ndr). Poi se arriva anche un trofeo da aggiungere in bacheca ben venga. Siccome poi siamo in corsa su tutto cerchiamo di arrivare in fondo. L'esperienza dell'anno scorso è stata bellissima, c'è rimasto l'amaro in bocca".