Rafa Marin ha completato le visite mediche: ora manca solo la firma

Rafa Marin ha completato le visite mediche. In mattinata è toccato a Leonardo Spinazzola, nel pomeriggio invece è stato il momento del difensore spagnolo. Quest'ultimo, dopo essere sbarcato all'aeroporto di Fiumicino, si è spostato a Villa Stuart, dove nelle ultime ore ha svolto i test del caso.

Avendo completato ora le visite mediche nella clinica romana, per il giocatore che sarà acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid (che però si è tenuto la 'recompra') manca solamente la firma sul contratto e il conseguente annuncio da parte del Napoli.

Tutti i detagli su Rafa Marin e Leonardo Spinazzola

Rafa Marin è un classe 2002 prelevato dal Real Madrid e che nelle idee di Conte rappresenta un'alternativa sul centro-destra ma anche al centro della linea a tre. Commissione fissa di 12 milioni al Real Madrid. Clausola di riacquisto di 25 milioni per il 2026, € 35 milioni per il 2027. Nel 2025, il Napoli potrà pagare € 10 milioni in più e raddoppiare il valore della clausola di riacquisto per € 50 milioni nel 2026 e € 70 milioni nel 2027. Leonardo Spinazzola arriva a parametro zero, firmerà un biennale e potrà lavorare sin dall'inizio della preparazione per candidarsi ad un ruolo di primo piano come esterno mancino a tutta fascia. Un giocatore che Conte voleva già all'Inter ai tempi dello scambio poi naufragato proprio con Politano.