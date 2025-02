Rai - Bloccato Okafor, ma il Napoli spera di chiudere per Saint-Maximin

vedi letture

Ultime sul mercato del Napoli con gli aggiornamenti al Tgrai di Ciro Venerato: "Attesa per Saint-Maximin, ma stamattina il ds Manna ha chiamato il Milan per bloccare Okafor. Arrivano conferme dalla dirigenza rossonera. Sull'attaccante svizzero ci sono anche West Ham e Tottenham. Ma il Napoli conta di dipanare la matassa Saint-Maximin. Va convinto il Fenerbahçe". Okafor ha 24 anni e ha raccolto 24 presenze con la nazionale svizzera. Quest'anno 11 presenze e appena un gol in campionato col Milan. Recentemente è stato fermo per un infortunio al polpaccio.

Il Napoli dopo aver pensato ad Alejandro Garnacho del Manchester United e poi ad Adeyemi, ha scelto di optare per l'ex Nizza in prestito. Affare fino a giugno da 4 milioni ma al momento non c'è accordo tra i club e l'affare, come scrive anche il Cds oggi in edicola, è seriamente a rischio. La giornata di oggi sarà ovviamente decisiva. l mercato si concluderà a mezzanotte. Previste novità nelle prossime ore. Il Napoli lavora all'arrivo di un attaccante ma anche di un difensore per completare il reparto. In bilico anche Rafa Marin che piaceva al Villarreal. Dietro Comuzzo è il preferito ma anche in questo caso c'è ancora distanza tra i due club con la Fiorentina che chiede 40 milioni di euro per il 19enne.