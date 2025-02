Ultim'ora Rai - Comuzzo lontano: neppure l'offerta di stanotte ha convinto Commisso

Ultime sul mercato del Napoli con gli aggiornamenti al TgRai di Ciro Venerato: "Per Comuzzo al Napoli ancora fumata nera. L'agente Minieri attendeva comunicazioni in mattinata che non sono arrivate da Napoli e Fiorentina. Ora è ancora a Firenze ma solo per Ghilardi che la Fiorentina potrebbe acquistare adesso lasciandolo fino a giugno al Verona. Sembra che la nuova offerta del Napoli fatta stanotte non abbia convinto il presidente Commisso".

Lo stesso Venerato aveva anche aggiornato la situazione relativa all'esterno: "Attesa per Saint-Maximin, ma stamattina il ds Manna ha chiamato il Milan per bloccare Okafor. Arrivano conferme dalla dirigenza rossonera. Sull'attaccante svizzero ci sono anche West Ham e Tottenham. Ma il Napoli conta di dipanare la matassa Saint-Maximin. Va convinto il Fenerbahçe". Okafor ha 24 anni e ha raccolto 24 presenze con la nazionale svizzera. Quest'anno 11 presenze e appena un gol in campionato col Milan. Recentemente è stato fermo per un infortunio al polpaccio.