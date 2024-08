Rai - Napoli-Chelsea, fumata nera! Niente accordo per Lukaku e mancano i presupposti per Osimhen

Antonio Conte dovrà ancora aspettare. Non c'è accordo con il Chelsea per l'arrivo di Romelu Lukaku. E al momento non esistono neppure i presupposti per lo scambio con Victor Oshimen. Non convergono i numeri.

Sul nigeriano restano vigili PSG (il preferito di Oshimen), Arsenal (voci al momento) e qualche club arabo. Ma fino ad oggi a Napoli non sono arrivate offerte ufficiali. Contro il Verona si partirà con Raspadori. Prolungata l'attesa per l'arrivo di Lukaku e la cessione di Oshimen (si spera al PSG visto che non decolla lo scambio con Lukaku). A riferirlo a Rainews 24 è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.