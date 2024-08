Rai - Osimhen è già dell'Al-Ahli! Ora ADL può completare la rosa con due colpi

Come riferito da Ciro Venerato al TgRai, Victor Oshimen giocherà in Arabia Saudita dal prossimo anno. Da poche ore è un giocatore dell'Al-Ahli. Contratto faraonico e 80 milioni più bonus. Dovrebbe esserci anche una clausola rescissoria per l'Europa valida dal 2026. Ora il club può rinforzare ulteriormente la rosa con i due innesti chiesti da Conte.