Raspa-Folorunsho, pochi minuti ma destini opposti: Conte prende due decisioni diverse

Sia Giacomo Raspadori che Michael Folorunsho hanno giocato davvero poco fin qui e sono due nomi che potrebbero scaldare le prossime finestre di calciomercato in Italia. L'edizione odierna de Il Mattino racconta di destini simili ma finali diversi:

"Attenzione a quelli in lista di sbarco: tra questi Conte blinda Raspadori. Non se ne parla. Mentre non si opporrebbe alla partenza di Folorunsho, ma non per rinforzare qualche diretta concorrente alla lotta per la zona Champions".