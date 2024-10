Raspadori può partire a gennaio? Juventus sempre in agguato: Giuntoli lo riprenderebbe

A gennaio da monitorare anche la situazione di Giacomo Raspadori che fatica a trovare spazio. Ne parla quest'oggi il quotidiano Il Mattino, sottolineando che non ci sono in questo momento dei mal di pancia, ma continuando a giocare così poco rischierebbe anche il posto in nazionale.

In agguato, secondo il quotidiano partenopeo, c'è sempre il suo vecchio ammiratore, Cristiano Giuntoli. L'attuale dirigente della Juventus vorrebbe farci un pensierino considerando anche il modo di giocare di Thiago Motta.