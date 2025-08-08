Raspadori vuole l’Atletico! Rai: le cifre dell’accordo e la proposta al Napoli

Giacomo Raspadori corre veloce verso l'Atletico Madrid. Confermato l'accordo tra l'attaccante ex Sassuolo e il club spagnolo, ora si entra nel vivo della trattativa tra il Napoli e i Colchoneros. Le ultime arrivano da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, tramite il sito della Rai: "Proseguono contatti tra Atletico Madrid e Napoli per la cessione di Raspadori.

L'entourage dopo varie call ha già una intesa con il club spagnolo pronto a garantire un quadriennale da 3.5 più bonus indicizzati ( con possibile opzione per quinto anno ci dicono). La cifra offerta a de Laurentiis dovrebbe avvicinarsi ai 30 milioni ( con bonus difficilissimi) e una possibile percentuale su futura rivendita. Si attende la risposta campana ma jack la sua scelta sembra averla fatta. Vuole raggiungere al più presto Madrid".