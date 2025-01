Retroscena Danilo: il Milan ha provato a soffiarlo al Napoli

C’è un retroscena relativo a Danilo, ormai ad un passo dal Napoli. Il difensore brasiliano è in attesa della risoluzione del suo contratto con la Juventus. La prossima settimana potrà cominciare la sua avventura in azzurro. Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola, però, ha rivelato che nelle ultime ore ha provato a inserirsi il Milan. Tentativo vano. Danilo era già d’accordo con il Napoli ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la squadra di Conte.

