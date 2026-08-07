Retroscena Gabriel Jesus: ora il suo procuratore è lo stesso di Allegri
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Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell'Arsenal che il Napoli segue con attenzione, è un pallino di lunga data di Massimiliano Allegri, che lo stima particolarmente per caratteristiche tecniche e duttilità tattica. A rafforzare le possibilità di un affondo concreto c'è anche un dettaglio non trascurabile: per il mercato italiano, il centravanti è seguito da Branchini, storico procuratore che cura anche gli interessi dello stesso allenatore livornese. Un canale privilegiato che può sicuramente agevolare i contatti tra le parti.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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