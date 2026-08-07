Retroscena Gabriel Jesus: ora il suo procuratore è lo stesso di Allegri

vedi letture

Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell'Arsenal che il Napoli segue con attenzione, è un pallino di lunga data di Massimiliano Allegri, che lo stima particolarmente per caratteristiche tecniche e duttilità tattica. A rafforzare le possibilità di un affondo concreto c'è anche un dettaglio non trascurabile: per il mercato italiano, il centravanti è seguito da Branchini, storico procuratore che cura anche gli interessi dello stesso allenatore livornese. Un canale privilegiato che può sicuramente agevolare i contatti tra le parti.