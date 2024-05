Retroscena Gasperini: incontrò Giuntoli in gran segreto quando c'era Ancelotti

Tra il 2011 e quest’anno, annata di una scelta fondamentale per il futuro del Napoli, c’è stato anche un intermezzo per interposta

Tra il 2011 e quest’anno, annata di una scelta fondamentale per il futuro del Napoli, c’è stato anche un intermezzo per interposta: era il 2019, il tramonto della prima stagione di Ancelotti, e l’allora ds Giuntoli fece visita a Torino proprio a lui, al Gasp, il preferito di De Laurentiis per la panchina.

Un giro di perlustrazione, un caffè fatto in casa. Un modo di confermare ancora la stima del Napoli nei suoi confronti: un saluto, diciamo. E arrivederci fu. Erano davvero altri tempi. Lo scrive e lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport.