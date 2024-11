Retroscena Kvaratskhelia: in estate il Napoli ha rifiutato oltre 100mln! Ecco da quale club

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a tornare a Napoli dopo la delusione con la sua Georgia ma continua a tenere banco la questione legata al suo rinnovo di contratto. Il giocatore piace a Barcellona e Paris Saint-Germain da tempo ma ADL ha già respinto gli assalti e ha messo sul piatto anche un importante rinnovo del contratto, da circa 5 milioni a stagione a scalare più bonus, che però ancora non sembra convincere il giocatore e il suo entourage.

A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino, che racconta anche un retroscena risalente alla scorsa estate, quando il Napoli ha dovuto respingere l'offensiva del PSG. Per acquistare l'esterno georgiano - si legge - Nasser Al-Khelaifi aveva offerto 110 milioni di euro per il cartellino di Kvaratskhelia, con una proposta di ingaggio da 11 milioni a stagione per il georgiano. Ma da Napoli è arrivato un secco 'no'.