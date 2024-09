Retroscena Osimhen: ha trattato in prima persona col Galatasaray, senza Calenda

vedi letture

Victor Osimhen al Galatasaray. In attesa dell'ufficialità, l'ultimo affare di questo mercato è anche il più sorprendente. Una soluzione tampone per tutti: per il Napoli, che rimanda di un anno la chiusura del problema. Per il giocatore, che eviterà di passare sei mesi o un'intera stagione a guardare i compagni di squadra giocare. È questa, inevitabilmente, la motivazione che ha spinto, scrive Il Mattino, il centravanti nigeriano a dire sì fin da subito alla proposta del club turco. Non proprio in cima ai suoi sogni a inizio mercato, ma alla fine meglio di altri lidi.

La trattativa, riporta il quotidiano partenopeo, è stata condotta dall'attaccante africano in prima persona, senza il supporto dello storico agente Roberto Calenda. Osimhen ha rinunciato a rientrare in Nigeria, non si fida più di nessuno, ha capito che rimanere a Napoli sarebbe stato impossibile e ha accettato la proposta - arrivata grazie al lavoro dell'intermediario George Gardi - del club di Istanbul.

Non nuovo a levare le castagne dal fuoco alla società di De Laurentiis: già nel 2022 furono proprio i giallorossi di Istanbul a chiudere la vicenda Dries Mertens. Che adesso riabbraccerà il nigeriano. E forse gli cederà pure il posto in attacco al fianco di Mauro Icardi, al momento comunque ai box.