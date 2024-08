Richieste spagnole per Natan: non solo il Betis, ci sono anche altri due club

Natan potrebbe lasciare il Napoli in questa finestra di mercato. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, si sono fatte vive tre spagnole, invece, per l'ex Bragantino e in particolare il Betis Siviglia. Gli andalusi vorrebbero il difensore brasiliano, ma a una sola condizione: in prestito e senza obbligo di riscatto.