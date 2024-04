Ricordate Lacroix? Il Napoli lo seguì prima di Natan, ora può approdare in Serie A

Non solo la possibile pista Victor Boniface per il prossimo mercato estivo, perché il Milan guarda al campionato tedesco

Non solo la possibile pista Victor Boniface per il prossimo mercato estivo, perché il Milan guarda al campionato tedesco anche per altri giocatori e per rinforzare reparti ulteriori rispetto al solo attacco. Si guarda alla Bundes anche per la difesa.

Lo spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, che fa il nome (di nuovo) di Maxence Lacroix, centrale arretrato in forza attualmente al Wolfsburg. Il suo contratto con i Lupi di Germania va in scadenza il 30 giugno 2025 e la durata poi non così lunga dell'accordo potrebbe agevolare una spesa non troppo ingente. Il difensore in passato era stato accostato anche al Napoli.