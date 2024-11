Rinnovo Kvara, Manna: “Se non si sblocca, ne riparleremo a fine stagione! Non vogliamo distrarci...”

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato al Social Football Summit in corso a Roma anche del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: “Noi vogliamo premiare il suo percorso nel Napoli. Lui comunque ha altri due anni con noi. Dobbiamo trovare l’accordo su ogni punto. Ne abbiamo già parlato e se non si sbloccherà ne riparleremo a fine stagione. Siamo d’accordo con il calciatore di non distrarci dal campo”.