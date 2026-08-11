Rinnovo Di Lorenzo, ci siamo: accordo vicino, Napoli lo blinda a vita

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Giuffredi, da ieri a Castel di Sangro, non è solo l'agente di Favasuli, esterno vicino al Napoli, ma è anche l’agente di Giovanni Di Lorenzo e proprio il futuro del capitano del Napoli è uno dei temi al centro dei colloqui. Per il quotidiano Il Mattino oggi in edicola è infatti pronto il rinnovo a vita per il terzino azzurro, destinato a legare ancora più a lungo il proprio nome al club. Una scelta che conferma il ruolo centrale di Di Lorenzo nel progetto del Napoli e la volontà della società di blindare il suo capitano.