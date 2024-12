Rinnovo o cessione in estate, il Napoli aspetta la risposta di Kvara: l'offerta

Il rinnovo di Khvicha Kvaratkshelia resta un nodo da sciogliere per il Napoli, il club azzurro attende ancora la risposta dell'entourage del georgiano all'offerta di prolungamento formulata dal presidente De Laurentiis. A riferire le ultime sulla trattativa di rinnovo è Il Mattino nella sua edizione in edicola oggi.

Kvara farà sapere a breve quando i suoi agenti saranno a Napoli per dare una risposta all'offerta di De Laurentiis. Il patron azzurro ha offerto 5,5 milioni di euro per i prossimi 4 anni al georgiano. Lo stallo preoccupa il club, perché più passa il tempo e più si corre il rischio di arrivare in estate senza rinnovo. In quel caso bisognerà pensare alla sua cessione.