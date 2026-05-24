Riscatto Elmas, il Napoli ha preso una prima decisione: le ultime sul suo futuro
Il futuro di Eljif Elmas sembra sempre più lontano dal Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe già comunicato al centrocampista macedone l’intenzione di non procedere al riscatto dal Lipsia alle condizioni attuali. Per trattenere Elmas servirebbe infatti un forte sconto rispetto ai 16 milioni fissati per il diritto di riscatto. In caso contrario, il giocatore farà ritorno in Germania al termine della stagione.
Elmas, che risorsa in questa stagione
Eppure, nel corso dell’annata, Elmas si è rivelato una risorsa preziosa per Antonio Conte. Il macedone è stato utilizzato sia da mezzala sia da trequartista, soprattutto nei momenti più complicati sul fronte infortuni. Il quotidiano rosa ricorda come il calciatore abbia collezionato 43 presenze stagionali tra tutte le competizioni, mettendo insieme un gol, quattro assist e oltre 2.300 minuti giocati.
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