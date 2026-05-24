Riscatto Elmas, il Napoli ha preso una prima decisione: le ultime sul suo futuro

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Oggi alle 10:20 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di

Il macedone è stato utilizzato sia da mezzala sia da trequartista, soprattutto nei momenti più complicati sul fronte infortuni.