Romano conferma: "Manna lascerà la Juve, a breve firmerà un lungo contratto col Napoli"

Arrivano altre conferme sul prossimo arrivo al Napoli di Giovanni Manna nel ruolo di nuovo direttore sportivo. Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, scrive su X: "Giovanni Manna, prossimo a firmare come nuovo direttore tecnico del Napoli. Lascerà la Juventus perché a breve dovrebbe essere siglato un contratto a lungo termine con il Napoli".

✅ Giovanni Manna, set to sign as new Napoli director.



He’s leaving Juventus as long term deal with Napoli is expected to be sealed shortly. https://t.co/CZkcR2Ottx