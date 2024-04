Romano conferma su Italiano (che piace al Napoli): "Via dalla Fiorentina di comune accordo"

Vincenzo Italiano, uno degli allenatori in pole position per succedere a Francesco Calzona sulla panchina del Napoli, lascerà la Fiorentina a fine anno

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tutti sanno che Vincenzo Italiano, uno degli allenatori in pole position per succedere a Francesco Calzona sulla panchina del Napoli, lascerà la Fiorentina a fine anno, e tutti sembrano concordare su ciò. Anche il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano lo racconta.

Infatti secondo la fonte il piano è chiaro per entrambe le parti. L'allenatore è concentrato sul finale di stagione e sugli obiettivi, poi come previsto partirà a giugno. La Fiorentina sarebbe alla ricerca di un altro profilo per la propria panchina