Focus Scott McTominay, 'fatica' e gol: altro che alternativa, i numeri del possibile colpaccio

Scott McTominay è un obiettivo del Napoli per il centrocampo, dopo aver accantonato la pista Marco Brescianini. Lo scozzese è un profilo certamente meno di prospettiva (ha comunque 27 anni), ma più "pronto" e internazionale. Soprattutto, viene da un'ottima stagione al Manchester United, e guardando i suoi numeri risulta difficile pensarlo in una banale collocazione da vice Anguissa, avendo poi caratteristiche diverse dal camerunese.

McTominay infatti è un centrocampista di sostanza, uno che "fatica". E' il perfetto equilibratore per una mediana a due, nelle statistiche difensive è anche avanti ad Anguissa: i due hanno registrato numeri simili la scorsa stagione per tackle+intercetti e contrasti vinti p90 (rispettivamente 2.85 e 1.03 Zambo vs 2.60 e 1.03 Scott), ma in quanto agli altri parametri lo scozzese è davanti per distacco.

-2.37 salvataggi p90 (0.74 Anguissa);

-57,5% dribbling bloccati p90 (45,3% Anguissa).

Questa però non è l'unica qualità del centrocampista del Manchester United, che diventa fondamentale anche quando si ha la palla. Infatti McTominay ha chiuso la scorsa stagione con ben 11 gol (tutti su azione) e 3 assist in 45 presenze tra tutte le competizioni. Per intenderci, sommando le reti della scorsa annata di tutti i centrocampisti attualmente in forza al Napoli si arriva a 10 (Folorunsho 5, Gaetano 4, Anguissa 1, Lobotka 0, Cajuste 0).

Non a caso lo scozzese eccelle in tutte le statistiche offensive tra i pari ruolo, considerando la passata stagione, rientra nel:

-98esimo percentile per gol p90 (0.32);

-98esimo percentile per gol attesi p90 (0.28);

-96esimo percentile per tiri in porta p90 (0.79);

-94esimo percentile per tiri totali p90 (2.09);

-90esimo percentile per tocchi in area avversaria p90 (2.44).

Scott McTominay sarebbe molto più di un'alternativa in mediana, porterebbe i gol che la scorsa stagione (e non solo) hanno faticato ad arrivare dal centrocampo azzurro, aggiungerebbe l'esperienza e l'internazionalità che ad un club non fanno mai male. McTominay sarebbe il vero colpo da novanta del calciomercato del Napoli, e allora potremmo dire "Aurelio Show".