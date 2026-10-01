Scotto: "Circola un nome su cui ho conferme. Al Napoli piace da tempo"

Calciomercato Napoli, le ultime sulle mosse del club azzurro con il lavoro di De Laurentiis e Manna

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, sul proprio canale YouTube, ha affrontato il tema del futuro del club in termini di acquisto: "Ho letto sui quotidiani di un summit di mercato tra Adl, Manna e Allegri. Penso a distanza. E' già chiara la volontà di intervenire a gennaio perché la partenza non è stata positiva per il Napoli. I nomi che ho letto sono dei giornali, ripeto, ma ho dei riscontri anche io. E su un giocatore ci sono da tempo conferme. Si parla di un esterno sinistro, un centrocampista e poi un jolly, un trequartista, un giocatore alla De Bruyne. Coulibaly è francese, ha 22 anni ed è un Under, può arrivare senza fare cessioni.

Si tratta di un centrocampista centrale nel giro dell'Under 21, è il classico incontrista alla Anguissa. Si parla di 20 milioni. Prezzo già alto. Il nome forte da tempo è Solet, che può fare il centrale ma anche il terzino. Ha tecnica e tiro dalla distanza. Ora è infortunato ma sta recuperando".