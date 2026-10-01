Scotto: "Circola un nome su cui ho conferme. Al Napoli piace da tempo"
Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, sul proprio canale YouTube, ha affrontato il tema del futuro del club in termini di acquisto: "Ho letto sui quotidiani di un summit di mercato tra Adl, Manna e Allegri. Penso a distanza. E' già chiara la volontà di intervenire a gennaio perché la partenza non è stata positiva per il Napoli. I nomi che ho letto sono dei giornali, ripeto, ma ho dei riscontri anche io. E su un giocatore ci sono da tempo conferme. Si parla di un esterno sinistro, un centrocampista e poi un jolly, un trequartista, un giocatore alla De Bruyne. Coulibaly è francese, ha 22 anni ed è un Under, può arrivare senza fare cessioni.
Si tratta di un centrocampista centrale nel giro dell'Under 21, è il classico incontrista alla Anguissa. Si parla di 20 milioni. Prezzo già alto. Il nome forte da tempo è Solet, che può fare il centrale ma anche il terzino. Ha tecnica e tiro dalla distanza. Ora è infortunato ma sta recuperando".
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