Sfumato il Paok, Cheddira può restare in Serie A: contatti con il Verona

Il Napoli è attivo sul fronte mercato, sia in entrata che in uscita, e tra i giocatori fuori dai piani figura anche Walid Cheddira. L’attaccante classe ’98, reduce da una stagione in prestito all’Espanyol con 22 presenze all’attivo, era vicino al trasferimento al PAOK, ma l’operazione con il club greco è saltata all’ultimo.

Ora si fa avanti il Verona, alla ricerca di un nuovo attaccante, riferisce la redazione di Sky Sport. I gialloblù hanno già avviato i contatti con il Napoli e stanno spingendo per assicurarsi l’attaccante marocchino. La trattativa è in fase iniziale, ma potrebbe presto entrare nel vivo, con Cheddira che resta uno degli esuberi da piazzare nella rosa azzurra.