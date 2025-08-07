Simeone è già a Torino: stanno per iniziare le visite mediche
Giovanni Simeone è sbarcato a Torino di prima mattina e pochi minuti fa è arrivato all’Istituto di medicina dello sport, il centro accanto all’Olimpico dove il Torino sottopone i tesserati ai test medici. Ora le visite mediche e poi la firma sul contratto.
Simeone riparte dal Torino, affare da 7 milioni più uno di bonus facile da raggiungere per un totale di 8. Con i granata terza operazione conclusa nel giro di pochi mesi dopo l'arrivo a Napoli di Milinkovic-Savic e il trasferimento da Baroni di Ngonge. Il Napoli è già un dolce ricordo: ieri prima della partenza l'ultimo saluto ai tifosi, un caloroso abbraccio virtuale al termine dell'allenamento mattutino a Castel di Sangro. Giro di campo a piedi nudi, mani al cielo, sul cuore, cori, sostegno e applausi, commozione.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
