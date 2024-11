Simeone non è al centro dei piani di Conte e il Torino ci pensa ancora: le ultime

Il Torino cerca un attaccante per sostituire l'infortunato Duvan Zapata. Rimpiazzare uno come l’ex dell’Atalanta sarà molto difficile, ma mister Vanoli si aspetta un colpo di qualità. Ne parla l'edizione odierna de La Stampa, secondo la quale tra i nomi graditi ai granata c'è quello di Joaquin Correa: l'esterno offensivo argentino ha giocato appena 38 minuti in campionato, è stanco del poco spazio che ormai da anni ha all'Inter e potrebbe anche arrivare gratis visto che è in scadenza di contratto.

Insieme a lui piacciono molto anche Christian Kouamé della Fiorentina e Giovanni Simeone del Napoli, non al centro dei piani rispettivamente di Palladino e Conte. Nella lista c’è un altro nome che con la sua corsa può creare spazi nel gioco di Vanoli: Musa Barrow. L’ex del Bologna, che oggi compie 26 anni, è finito a giocare in Arabia Saudita dopo essere stato a lungo corteggiato anche dai granata, ma il suo arrivo imporrebbe costi importanti.

Chiosa sul giovane talento del Cesena Cristian Shpendi. L'albanese nato ad Ancona l’anno scorso ha segnato 20 gol in Serie C e si sta ripetendo anche nel suo primo anno tra i cadetti: è capocannoniere del campionato con 8 reti. Su di lui ci sono non a caso anche Fiorentina e Atalanta.