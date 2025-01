Sky - Adeyemi, c'era già l'accordo col papà-agente: era fatta per giugno

vedi letture

Adeyemi nel mirino del Napoli al posto di Kvaratskhelia dato che Garnacho al momento costa troppo. Ne parla nel suo editoriale per Tmw il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti: "Il Napoli un colpo in avanti vuole farlo, e per questo ha riallacciato i rapporti con il papà agente di Adeyemi, con il quale aveva già parlato la settimana scorsa, avendo l’ok per il trasferimento ma solo in estate. L’accordo con il Borussia ci sarebbe già (o per lo meno in linea di massima, sui 40 milioni di euro), ma il giocatore va convinto definitivamente per un trasferimento in questa sessione di mercato. Anche questo non è semplice, ma il Napoli ci prova".