Sky - Col cambio modulo il Napoli modifica rosa: serve un centrocampista 'alla Zielinski'

"A Napoli dovranno modificare la rosa rispetto al cambio tattico che ha operato Conte ad inizio stagione. Non più 343 come preventivato, ma 433. Quindi molto meno spazio per Spinazzola (che andrà via) e al suo posto già opzionato Biraghi. E poi un innesto a centrocampo: servirebbe un giocatore di raccordo (alla Zielinski, tanto per capirci), ma nel frattempo spunta anche l’ipotesi Matic (che con Conte ha già lavorato al Chelsea)". Lo scrive Luca Marchetti giornalista di Sky Sport esperto di mercato nel suo editoriale per Tmw.