Sky - Infortunio Buongiorno fastidioso: il Napoli cambierà strategia sul mercato

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Infortunio Buongiorno? Considerando sia il valore economico, per quanto è costato, che tecnico, è come se fosse caduto il Banco di Napoli. Alle spalle dell’ex Torino ci sono due centrali: uno è Rafa Marin, a cui è stato dato tempo di ambientarsi al calcio italiano, e l’altro è Juan Jesus. Il brasiliano è un elemento di esperienza che in questo momento è scivolato un po’ indietro nelle gerarchie di Antonio Conte. È un infortunio di quelli scoccianti, il calciatore azzurro starà fuori circa 40 giorni e la partita con la Juventus del 26 gennaio può diventare un obiettivo. Sono zone del corpo soggette a sollecitazioni e quindi dare tempi certi può diventare complicato. Non credo che il Napoli passerà alla difesa a quattro per sostituirlo, Rafa Marin potrebbe anche adattarsi a giocare sul centro-sinistra ma in questo momento credo che il 51% delle possibilità lo abbia Juan Jesus.

Mercato in difesa? Il Napoli aveva trovato un profilo, che era quello di Danilo della Juventus. Le recenti dichiarazioni del brasiliano sono importanti, vanno registrate e dunque in questo momento è un obiettivo complicato. Alla lista va aggiunto, anche se non come prima scelta, l’ex Lazio Luiz Felipe. Kiwior? Non credo che l’Arsenal possa cederlo. Il Napoli inizialmente voleva prendere un calciatore in prestito per metterlo alle spalle di Buongiorno e Rrahmani, senza esborso economico importante. Ora le cose sono cambiate, chi arriva in ogni caso deve sapere che starà in panchina fino a maggio. Raspadori? È un calciatore che la Juventus prenderebbe”.