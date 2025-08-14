Sky - Juanlu, per sfinimento ma si farà! Ultimo slot: Elmas per due ruoli o via Spinazzola?
Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato del Napoli e sui ragionamenti in corso in casa partenopea: "Juanlu Sanchez lo diamo per fatto, è una trattativa sfinimento. Il Napoli ha fatto un'offerta da tempo, il Siviglia è in grande difficoltà economica ed il Napoli dice 17mln di euro prendere o lasciare ed il giocatore s'è promesso al Napoli. Gutierrez invece fa le visite mediche lunedì. Sono due operazioni pronte.
Manca uno slot ed il Napoli di comune accordo allenatore-società ha deciso di occuparlo con Elmas che può fare mezzala ed esterno, ma in realtà servirebbe uno che possa essere l'alter-ego di Anguissa e quindi siamo ad un bivio se prendere un under oppure cedere un over e quindi l'unico può essere Spinazzola perché a sinistra con Elmas e Gutierrez ne hai tanti. Queste sono le direttive, poi magari viene fuori una bella opportunità come accaduto per l'Inter con Konè... ed a quel punto Elmas può scivolare dietro. Mancano 15 giorni, tanti per il Napoli perché ha già fatto tanto".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro