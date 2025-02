Sky - Ultimo tentativo per Comuzzo: ecco quando verrà fatto

vedi letture

Il Napoli nella notte farà un ultimo tentativo per convincere la Fiorentina a cedere il difensore centrale Pietro Comuzzo.

Per quanto riguarda il club viola, il mercato in entrata non è terminato. Infatti anche nel caso in cui Comuzzo non dovesse essere venduto, la Fiorentina potrebbe comunque comprare Ghilardi e tenerlo al Verona in prestito fino al termine della stagione. A riferirlo su X è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.