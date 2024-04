Soulè colpo di Manna che lo sogna a Napoli, Tuttosport: "Ecco quanto chiede la Juve"

Giovanni Manna da più fidato collaboratore di Giuntoli e pronto a passare dall'altra parte della barricata come ds del Napoli.

Giovanni Manna da più fidato collaboratore di Giuntoli e pronto a passare dall'altra parte della barricata come ds del Napoli. Ampio focus quest'oggi su Tuttosport su tutti gli obiettivi fissati per la Juventus che potrebbero ora entrare nel mirino anche del Napoli con i due pronti a pestarsi i piedi. Manna però monitora anche la situazione di alcuni dei suoi gioiellini bianconeri:

"Matias Soulé è il lingotto d’oro che può rimpinguare le casse bianconere, anche se non è da escludere una permanenza. Di certo c’è l’attenzione di Manna e, di conseguenza del Napoli: è stato uno dei colpi del ds e l’idea di portarlo ai piedi del Vesuvio potrebbe essere intrigante, anche se Giuntoli per l’argentino non vuole scendere dai 45/50 milioni".