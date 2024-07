Spinazzola entusiasta di lavorare con Conte: stretta finale per l'ingaggio

Leonardo Spinazzola, svincolato, si avvicina al Napoli. L'ex esterno della Roma piace molto a Conte - informa l'edizione odierna de Il Mattino -, che lo conosce dai tempi della Nazionale da commissario tecnico.

Il giocatore di 31 anni ha espresso il proprio entusiasmo nel volersi aggiungere al progetto di rifondazione della squadra ex Campione d'Italia dopo l'annus horribilis appena vissuto e il suo agente, Davide Lippi, sta trattando direttamente con il Napoli per trovare una quadra sull'ingaggio. L'entourage di Spinazzola chiede un biennale secco, gli azzurri vorrebbero strappare un anno di contratto con opzione per il secondo a cifre leggermente ridotte.