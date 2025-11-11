Ultim'ora Spunta Atta per gennaio! Osservatori del Napoli all'Olimpico domenica

vedi letture

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli in vista di gennaio. Piace Arthur Atta, classe 2003, talento francese di proprietà dell'Udinese. Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato, domenica all'Olimpico un osservatore del club azzurro era presente per visionare da vicino il giocatore. Centrocampista elegante, dalle lunghe leve, dal passo felpato, Atta è una mezzala moderna che sta facendo molto bene e che ha anche segnato un super gol a inizio stagione contro l'Inter a San Siro.

UN COLPO - Il Napoli ci pensa. Anche perché, oltre a De Bruyne infortunato e out almeno fino a marzo, il Napoli tra dicembre e gennaio perderà anche Anguissa per la Coppa d'Africa. Insomma, un rinforzo a centrocampo serve. I nomi sono Mainoo dello United e Pellegrini della Roma, vecchi obiettivi che ritornano. Poi spunta Atta dell'Udinese, profilo nuovo. Da seguire.