Sterling-Napoli, Romano: "Costi clamorosamente alti e c'è un dubbio"

Raheem Sterling, anni 31, fuori rosa al Chelsea da inizio anno, è uno dei nomi da tempo accostato al Napoli. Operazione però molto complessa. Ne parla il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo Youtube.

"Si sta parlando con il Verona di Giovani proprio con questo tipo di formula, prestito con diritto di riscatto, stessa formula anche per Daniel Maldini, stessa formula anche per En-Nesyri. Quindi sono questi un po’ i nomi su cui il Napoli sta lavorando, ma sicuramente per l’esterno, ad oggi, Giovani è uno dei nomi su cui il Napoli si sta concentrando maggiormente.

Sterling è un nome su cui il Napoli ha fatto e continua a fare dei ragionamenti, ma l’ingaggio è clamorosamente diverso e anche dal punto di vista dei costi la possibilità di ammortizzare su più anni e fare operazioni di questo tipo significherebbe qualcosa di diverso. Vedremo cosa accadrà da questo punto di vista".