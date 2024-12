Svolta Kiwior, è rottura con l'Arsenal: può arrivare subito a titolo definitivo

Jakub Kiwior è stato escluso ancora una volta dalla formazione titolare dell'Arsenal. Il centrale polacco, in panchina anche con l'Everton, ha rotto gli indugi e ha chiesto ai suoi agenti di trovargli una nuova squadra: è rottura con i Gunners.

Secondo il quotidiano Il Mattino oggi in edicola, il difensore è il primo nome sulla lista del Napoli di Antonio Conte che a gennaio andrà alla caccia di un centrale, un terzino sinistro (Biraghi in pole) e un centrocampista. Nei prossimi giorni gli agenti (gli stessi di Lobotka) saranno in Italia per un incontro con il Napoli. C'è già il sì di Conte per Kiwior che può arrivare in azzurro a titolo definitivo.