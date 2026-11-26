Retroscena di mercato: il Napoli ha cambiato idea su un colpo a gennaio

Ultime calciomercato Napoli, le mosse del ds Manna per gennaio

Il mercato del Napoli sembra andare progressivamente verso una direzione ben precisa. Se fino a poche settimane fa tra le possibili operazioni in entrata si parlava anche dell'arrivo di un nuovo esterno offensivo, gli ultimi sviluppi hanno modificato le strategie del club azzurro. Le prestazioni offerte tra Lazio, Torino e Manchester City avrebbero infatti convinto la società a rivedere le proprie valutazioni, con l'intenzione di togliere Noa Lang dal mercato e puntare nuovamente sulle sue qualità.

Lang, cambia la strategia del Napoli

La nuova indicazione sarebbe dunque quella di concentrarsi su un giocatore che Massimiliano Allegri è riuscito a rigenerare, restituendogli fiducia e centralità. Un percorso nel quale, oltre al lavoro dell'allenatore, ha avuto un ruolo importante anche la risposta dello stesso Lang, apparso profondamente diverso rispetto al passato.

Mentalità e spirito di sacrificio

A fare la differenza, infatti, non sarebbero soltanto le prestazioni sul campo, ma soprattutto il cambiamento nell'atteggiamento del calciatore. L'esterno avrebbe modificato mentalità e approccio alle partite, mostrando maggiore determinazione e disponibilità al sacrificio. Un aspetto evidente anche dal modo in cui entra in campo e partecipa alle dinamiche della squadra. Il Napoli, quindi, starebbe valutando di proseguire con Lang, accantonando l'ipotesi di intervenire ulteriormente sulle corsie offensive. A riportarlo è il "Corriere dello Sport".