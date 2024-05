Thiago Motta verso la Juve: Giuntoli lavora ai primi 3 colpi, c'è un obiettivo azzurro

Thiago Motta è prossimo ormai a liberarsi dal Bologna e firmare con la Juventus un contratto triennale

© foto di www.imagephotoagency.it

Thiago Motta è prossimo ormai a liberarsi dal Bologna e firmare con la Juventus un contratto triennale. Per questo motivo, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per costruire la squadra migliore possibile per il nuovo allenatore.

Il ds bianconero Giuntoli sta già lavorando sul mercato per la nuova Juventus di Thiago Motta e sono tre i primi nomi sul mercato: si tratta del portiere del Monza Di Gregorio, il centrocampista dell'Atalanta a lungo nel mirino del Napoli Koopmeiners e del difensore rivelazione del campionato col Bologna, Calafiori. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.