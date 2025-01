Tra Garnacho e Adeyemi rispunta Dorgu: possibile offerta a gennaio, la situazione

Ore cruciali per Alejandro Garnacho, il quale si trova al centro di un duello di mercato tra Napoli e Chelsea in questo finale di gennaio. Tuttavia, è importante tenere d'occhio anche un'alternativa, poiché Aurelio De Laurentiis ha stabilito un budget massimo per l'acquisto dell'argentino. Qualora l'operazione non dovesse andare in porto e dovesse saltare anche Karim Adeyemi, il Napoli ha già un piano B, come riportato da Il Mattino.

Nel quadro di questa situazione, emerge il nome di Patrick Dorgu, il quale ha già un accordo parziale con Conte. Tuttavia, il giocatore potrebbe essere tentato da un'offerta proveniente dal Manchester United. Non è da escludere, quindi, che De Laurentiis possa fare un'offerta per l'esterno del Lecce, rilanciando così la sua strategia di mercato.