Tre cessioni sospese: la richiesta di Conte a sorpresa per il mercato

Napoli col mercato messo in ghiaccio al momento. Restano sospesi, per questo motivo, anche i destini di diversi giocatori. Ambrosino, ad esempio, è sempre in orbita Venezia e ha già l'accordo, però il Napoli non lo ha ancora liberato. Potrebbe farlo nei prossimi giorni, anche la tempistica di questi tempi è un fattore. Discorso identico per Vergara, su cui sono diversi i club interessati, e per Marianucci. Su di lui aveva messo la freccia il Torino, ma Conte aveva frenato anche la sua partenza. Voleva tutti a disposizione per la partita di ieri. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.